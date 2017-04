Antiga pesca do atum inspira festival no Vila Galé Albacora

O Eco Hotel Vila Galé Albacora, em Tavira, organiza de 21 a 23 de abril, a quarta edição do festival do atum «Almadrava» com gastronomia, história e cultura.

Tendo como objetivo manter viva a história desta unidade hoteleira, resultante da reabilitação do antigo Arraial Ferreira Neto, a iniciativa abre na sexta-feira, às 19 horas, com a inauguração de uma exposição do fotógrafo Paulo Viegas e seus alunos (Mundos Líquidos) e apresentação de algum do espólio fotográfico da Companhia de Pescarias do Algarve. Segue-se um jantar buffet tradicional sob a temática «Mar».

No sábado, às 10 horas, haverá uma visita guiada por um antigo trabalhador, que contará estórias dos tempos em que a pesca do atum era o único sustento das famílias que labutavam neste local. Às 13 horas, será servido o almoço com degustação dos vinhos e azeites Santa Vitória. Outro ponto alto da da programação está marcado para as 15 horas, com seminário de cozinha e demonstração da desmancha do atum – ou ‘arte de ronquear’ – em parceria com a Confraria do Atum de Vila Real de Santo António.

Segue-se o jantar buffet «Almadrava», às 20h00. No domingo, terceiro e último dia, haverá uma missa de encerramento na capela, às 11 horas, seguido de um almoço-mostra gastronómica do atum, pelo chef Francisco Ferreira. Ao longo do fim de semana, haverá visitas ao núcleo museológico dedicado à pesca do atum do hotel, a exibição do filme «Almadrava» e mostra de embarcações em miniatura, olaria, pintura e artesanato. A participação nas atividades é gratuita, e as refeições custam entre 19 euros (almoço) e 25 euros (jantar) por pessoa. As crianças até 6 anos têm a refeição gratuita e entre os 7 e os 12 anos têm uma redução de 50 por cento no preço.

A história do antigo Arraial Ferreira Neto

Em pleno Parque Natural da Ria Formosa, o Eco hotel Vila Galé Albacora ocupa o antigo Arraial Ferreira Neto, um testemunho arquitetónico da organização social e da forma de vida dos pescadores e das suas famílias, quando a Almadrava – a armação para capturar o atum – ainda era utilizada.

Era nesta aldeia de linhas rústicas, inaugurada na década de 40, que as gentes do mar habitavam entre março e setembro, durante a faina da pesca do atum.

Nesses tempos, o arraial chegou a albergar mais de 400 pessoas. Além das suas humildes casas, tinham ali as suas oficinas de restauro, armazéns, depósito de víveres e zonas de lazer. No complexo, classificado como imóvel de interesse público, não faltavam escola primária e capela – ainda existentes -, posto médico, barbearia ou padaria.

O Arraial Ferreira Neto funcionou até ao início da década de 70. A última grande campanha de pesca do atum foi testemunhada pelo realizador Hélder Mendes e eternizada no documentário «Almadrava».

Só no ano 2000, o espaço voltou a ter vida, quando a sua estrutura foi adaptada a hotel, mantendo a ligação à sua história. Os armazéns deram lugar a quartos, a escola passou a ser um clube para crianças, a capela foi restaurada e preparada para receber eventos e a padaria foi transformada num núcleo museológico gratuito e aberto ao público.

É aqui que se pode observar uma maquete ilustrando a grande obra de engenharia que era a almadrava, bem como documentos centenários da Companhia de Pescarias do Algarve. E ainda um vídeo que mostra o processo de captura do atum. Mais informações em www.vilagale.com

Sobre o Grupo Vila Galé

