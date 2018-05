AMAL avança com criação de brigada de sapadores florestais

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, decidiu avançar com a criação de uma brigada de sapadores florestais, que vai atuar na região Sul do país.

Os municípios vão agora proceder à abertura de concurso para contratar os 15 sapadores florestais, e a brigada será equipada com o material necessário.

A candidatura das câmaras algarvias, para a criação desta brigada, foi recentemente aprovada pelo secretário de Estado das Florestas e é agora dado o passo decisivo para concretizar o projeto.

A decisão foi tomada na reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal, realizada esta sexta-feira, 18 de maio, em Alcoutim.