Alunos de Portimão criam imagem «Abril Cores Mil» para o Dia da Liberdade

À semelhança do ano transato, o programa das Comemorações do 25 de Abril 2017 será ilustrado pela imagem vencedora do Concurso de Cartazes “Abril Cores Mil” implementado pelas Bibliotecas Escolares do 2º Ciclo do Ensino Básico das escolas do Município de Portimão.

Mantendo a filosofia do ano transato em que a imagem alusiva à efeméride do 25 de abril resultou de uma parceria do município com as bibliotecas escolares, este ano o desafio manteve-se em âmbito escolar e abrangeu o 2º Ciclo do Ensino Básico das escolas de Portimão representado por alunos entre os 10 e os 12 anos de idade. O resultado das imagens dos cartazes primaram pela cor, criatividade, imaginação e liberdade ilustrando o mês de abril numa perspetiva histórica aos olhos dos estudantes de hoje.

O cartaz vencedor tem a assinatura da aluna do 6ºF, Joana Duarte, da Escola Básica e Secundária da Bemposta. Foram selecionados 15 trabalhos que darão origem a uma Exposição “Abril Cores Mil” que terá a sua inauguração no dia 24 de abril, pelas 18h00 e que durante o período das festividades, ficará patente na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, podendo ser visitada de terça a sexta das 9h30 às 19h00 e ao sábado das 14h00 às 19h00.

O desafio que visou o envolvimento das bibliotecas escolares do concelho teve como objetivo promover a cidadania junto dos mais novos e dar a conhecer o significado destas comemorações junto dos mais novos através das disciplinas de História e Geografia de Portugal, Português e Educação Visual. A iniciativa contou com a adesão de três agrupamentos escolares e envolveu cerca 25 turmas e 475 alunos.

O cartaz premiado foi escolhido entre 15 propostas pela Comissão para as Comemorações do 25 de Abril constituída pelos representantes de todas as forças políticas do concelho.

De referir que os suportes de informação impressos e digitais referentes ao Programa das Comemorações do 43º aniversário do 25 de Abril 2017 contarão com a chancela oficial baseada no cartaz vencedor desenvolvido no âmbito do concurso “Abril Cores Mil”, implementado pelas bibliotecas escolares do 2º Ciclo do Ensino Básico das escolas do Município de Portimão.