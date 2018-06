Alunos de Medicina da UAlg vencem maior competição europeia de simulação médica

Guilherme Henriques, André Silva , Carlos Batista, Tiago Cardoso e Francisco Fernandes, alunos do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve, acabam de sagrar-se vencedores da maior competição europeia organizada pela Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM).

A competição, que teve lugar em Bilbau e contou com equipas provenientes de diversos pontos do mundo, é considerada um dos maiores eventos a nível mundial, colocando anualmente à prova a performance de centenas de estudantes de Medicina na área da emergência médica.

Na final, que contou com a presença de países como o Reino Unido, a Holanda e a Turquia, destacaram-se os alunos portugueses, da academia algarvia, que, treinados por Alexandra Binnie, docente do Mestrado Integrado em Medicina, ofereceram à Europa e ao mundo um pouco da competência e do talento que se aprende, se ensina e se cultiva no sul de Portugal.