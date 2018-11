Alunos da ETIC_Algarve fazem filme sobre a especulação imobiliária

Os alunos do segundo ano do curso de Realização, Cinema e TV da ETIC_Algarve, filmaram uma curta-metragem para o Módulo de Publicidade Institucional, focada num tema atual e de urgente debate, a Bolha Imobiliária.

«Nos dias que ocorrem, é inegável o impacto que o ramo imobiliário tem na sociedade atual. É importante destacar a situação dos estudantes, que se veem forçados a viver num quarto alugado pelo valor de uma casa. Tendo perceção desta realidade, e tendo alguns dos alunos inseridos no projeto já passado por esta situação, a falta de controlo administrativo e legal e a criação de regras que definam qualidade são urgentes, para ontem, dir-se-ia. Conscientes de que é urgente fazer alguma coisa e que é preciso agir, os alunos da ETIC_Algarve, não conformados com a atual situação e que piora ano após ano, tomaram nas suas mãos a responsabilidade de alertar a sociedade com este projeto», informa a escola técnica com sede no primeiro piso do Mercado Municipal de Faro.

Após a rodagem, «esta produção cinematográfica entrará em fase de análise dos registos gravados, durante as próximas semanas. Estes novos artistas, cidadãos conscientes e interventivos, alunos da ETIC_Algarve do módulo de Publicidade Institucional, escreveram e rodaram e irão editar este trabalho, sendo este o segundo de um conjunto de três curtas dedicadas à reflexão social e humana».