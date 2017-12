«Alimentação: um retrato da população» apresentado em Loulé

O antigo convento do Espírito Santo e o Mercado Municipal, em Loulé, vão acolher mais uma edição da Universidade «Pensar Global, Agir Local», organizada pela associação In Loco, em parceria com a Câmara Municipal, nos dias 13 e 14 de dezembro. «Alimentação: um retrato da população» é o tema da iniciativa que irá debater boas práticas de promoção, a nível local, a soberania e a segurança alimentar. Em formato de palestras e oficinas, o evento pretende, ao longo dos dois dias, convidar à reflexão sobre a alimentação dos tempos de hoje, «desde aquilo que comemos, àquilo que desperdiçamos».

Estarão presentes representantes da FAO (Food and Agriculture Organization), da Universidade Nova de Lisboa, e da Universidade do Algarve para apresentar dados globais e regionais. Da mesma forma serão apresentados projetos relevantes, iniciativas locais e boas práticas de alimentação e aproveitamento alimentar.

A organização convida a sociedade civil, bem como todos os interessados a juntarem-se à discussão e acompanhar os trabalhos. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias. Inscreva-se aqui.