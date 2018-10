Algarve tem o melhor campo de golfe do país pelo sétimo ano consecutivo

Três unidades hoteleiras de luxo e um campo de golfe do Algarve foram distinguidos na 15ª edição dos Publituris Portugal Travel Awards, um dos mais importantes prémios do sector, cuja cerimónia oficial decorreu no passado dia 21 de setembro, na Península de Troia.

Os Óscares do turismo nacional galardoaram o VILA VITA Parc, em Lagoa, como «Melhor Resort», o Salgados Palm Village, em Albufeira, como «Melhor Family Resort Hotel» e o Vila Joya, também em Albufeira, como «Melhor Hotel de Praia» em Portugal. O Algarve foi ainda distinguido na categoria de «Melhor Campo de Golfe», entregue novamente ao Onyria Palmares Beach & Golf Resort, em Lagos, que assim alcança o prémio sete vezes seguidas.

Desde cedo que o Algarve apostou no hotelaria de luxo, quer pela diferenciação, quer pela e excelência das suas unidades, com experiências exclusivas, de valor acrescentado para o turista, investimento que continua a dar frutos. A região também tem vindo a ser distinguida pela qualidade dos campos de golfe e pela experiência turística integrada que oferece.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, não esconde a satisfação de ver o destino «mais uma vez distinguido pela excelência da sua oferta, pelos profissionais do sector que avaliaram e premiaram o melhor que a indústria do turismo tem para oferecer em Portugal. É ainda com orgulho acrescido que o Algarve se destaca mais uma vez enquanto melhor destino de golfe nacional, ao albergar o melhor campo de golfe do país, o que tanto nos orgulha».

Os vencedores resultaram de uma média ponderada entre os votos dos assinantes da newsletter do jornal Publituris (40 por cento) e dos votos de um júri (60 por cento) constituído por personalidades como Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, Raúl Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, ou Frederico Costa, administrador das Pousadas de Portugal.