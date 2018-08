Algarve também acolhe as Mesas Bohemia

Sendo julho e agosto, por excelência, meses em que os Portugueses rumam para outros destinos para as merecidas férias de verão, as Mesas Bohemia alargam a sua oferta de eventos ao longo de todo o ano e dão agora a oportunidade a todos de usufruírem desta experiência gastronómica e cervejeira através de uma rede de mais de 300 restaurantes oficiais, dos quais 50 localizam-se no sul de Portugal, oito dos quais na região algarvia.

Os embaixadores gastronómicos a sul, representantes da cozinha tradicional e também das novas tendências, oferecem agora propostas de harmonização das cervejas Bohemia com os pratos locais mais emblemáticos.

As Mesas Bohemia vão oferecer a todos os que visitarem um dos 17 embaixadores uma tábua de degustação, para dando a saborear as diferentes cervejas Bohemia, a gama e as diferentes características, de acordo com os princípios básicos de harmonizações da refeição.

Todos os consumidores que queiram participar nesta ativação, só precisam de passar nos fins de semana 10 e 17 de agosto em horário de jantar (20 horas), 11 e 18 de agosto em horário de almoço (13 horas) e jantar (20 horas), 12 e 19 de agosto em horário de almoço (13 horas), em qualquer um dos seguintes restaurantes: Bbb Eddy (Monte Gordo); Bossa Nova (Sagres); Cervejaria Fiesta (Faro); Come na Gaveta (Tavira); La Bodega 2 (Albufeira); Noélia e Jerónimo (Cabanas de Tavira); O Teodósio (Guia) e Petiscais (Olhão).