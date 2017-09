Algarve será ponto de partida para projeto de repovoamento de sardinha

A ministra do Mar Ana Paula Vitorino anunciou, na sexta-feira, dia 22 de setembro, em Leça da Palmeira, que está a ser desenvolvido um projeto que tem como objetivo o repovoamento da sardinha na costa portuguesa.

A responsável disse que «o projeto está a decorrer nas instalações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no Algarve, onde já há reprodução de outras espécies, sendo agora o desafio consegui-lo com a sardinha».

Defendeu ainda que a extinção da sardinha ao largo da costa portuguesa é motivada por fatores externos, não se devendo à pesca excessiva. «As alterações climáticas provocam fluxos migratórios de certas espécies para outros mares, que assim alimentam outros predadores marítimos», justificou a governante.

«Além das negociações e dos planos de gestão, existem também programas» para aprofundar o repovoamento de algumas espécies, de que é exemplo esta parceria entre o governo e o IPMA, acrescentou.

Embora seja um projeto que está em fase inicial, Ana Paula Vitorino sublinhou que a intenção é «analisar até que ponto pode ser potenciado o repovoamento da sardinha através da produção em cativeiro, e depois colocada esta espécie em determinados locais» do mar.

O projeto prevê que a sobrevivência da espécie aumente, o que, em consequência, aumenta também a capacidade de pesca. Esta medida poderá assim ser uma hipótese, na opinião da governante, para resolver o problema da manutenção de algumas espécies em vias de extinção. Apesar de não ser uma solução para o totalidade do problema, é um esforço adicional que a tutela considera ter obrigação de efetuar para encontrar soluções.

Dos apoios financeiros apresentados para a economia azul, a ministra destacou o destinado aos jovens pescadores, «algo que está previsto no Mar 2020, não só para o início da atividade, mas também para a sua manutenção, apoiando a formação, a eficiência energética e os equipamentos a bordo».

Em março passado, o «barlavento» já tinha informado sobre este projeto.