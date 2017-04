Algarve participa na Feira Ibérica de Turismo

A Região de Turismo do Algarve participa este ano, pela primeira vez, na 4.ª edição da FIT – Feira Ibérica de Turismo, que se realiza no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, de 28 de abril a 1 de maio. O Algarve promove-se e apresenta a sua oferta diferenciadora na cidade mais alta de Portugal, com o intuito de captar mais turistas nacionais e espanhóis. Em destaque estará ainda o turismo de natureza, um segmento prioritário da edição de 2017 da FIT.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) marca presença neste certame, que se assume como uma oportunidade única para divulgar e promover a região junto do mercado interno alargado, dando a conhecer as potencialidades do destino aos turistas provenientes do Centro do país e aos turistas espanhóis, que se encontram a apenas 50 quilómetros da Guarda.

«A cidade da Guarda tem uma localização privilegiada para a promoção do intercâmbio turístico a nível ibérico, pois encontra-se à mesma distância das duas capitais, Lisboa e Madrid. Participar na FIT é uma oportunidade singular para os operadores e agentes turísticos algarvios estabelecerem contactos privilegiados, desenvolverem parcerias, e darem a conhecer os seus produtos e serviços, junto do mercado interno alargado» explica Desidério Silva, Presidente da Região de Turismo do Algarve, que também participará na sessão oficial de abertura da FIT.

Desidério Silva acrescenta ainda: «Pela proximidade geográfica e pela partilha comum de inúmeros traços culturais, Espanha é um dos mercados estratégicos para o Algarve, nomeadamente em épocas mais baixas. Este ano, gostaríamos de ver o mercado espanhol entrar no ranking dos 5 principais mercados emissores do Algarve. É assim fundamental que a região invista em certames desta importância, para aumentar a aposta numa promoção de proximidade».

À semelhança do que aconteceu na FITUR, a RTA marca presença num stand conjunto com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, em que o Município de Tavira apostará na divulgação da Dieta Mediterrânica. Cabo Verde é o país convidado e a Extremadura é a região de Espanha em destaque nesta 4ª edição da FIT. Esperam-se, este ano, a participação de operadores hoteleiros, Comunidades Intermunicipais, Comissões Vitivinícolas, Regiões de Turismo, empresas de turismo ativo, agências de viagens, Câmaras Municipais e Associações que farão da FIT 2017 um evento chave na cooperação ibérica.