Algarve lidera execução do quadro comunitário Portugal 2020

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), Francisco Serra, afirmou hoje dia 14 de agosto, no auditório da Visualforma em Faro, que o Algarve tem das taxas de compromisso mais elevadas dos Programas Operacionais Regionais do atual quadro comunitário do PORTUGAL 2020.

A taxa de compromisso do Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020 neste momento é na ordem de 40 por cento e para o final deste ano esperamos alcançar um valor próximo dos 60 por cento, referiu Francisco Serra durante o briefing realizado na Delegação Regional na Ordem dos Economistas, uma iniciativa onde participou conjuntamente com o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

O presidente da CCDR Algarve, referiu que «o mérito desses resultados do Portugal 2020 se deve às empresas e às autarquias que perceberam a necessidade de apresentar projetos inovadores e alinhados pela estratégia de especialização inteligente».

Um dos exemplos entre vários replicáveis à escala nacional é o da Infralobo – Smart Resort hpp://algarve2020.pt/info/infralobo

Recorde-se que o CRESC ALGARVE 2020 dispõe de 319 milhões de euros de fundos da UE (FEDER E FSE), sendo 140 milhões destinados às empresas.

O Ministro da Economia na sua intervenção «Evolução da Economia Portuguesa no 1º semestre de 2017» destacou que mais de 2/3 do crescimento do Turismo em 2017 foi na época baixa.