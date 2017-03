Algarve lança novidades na maior feira de turismo do país

«2016 foi o melhor ano de sempre», referiu Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve, durante a sua apresentação no Parque das Nações, na quinta-feira, 16 de março.

No ano passado, registou-se um número recorde de mais de 18 milhões de dormidas, o que perfaz «um aumento de nove por cento face a 2015», valor que representa um terço da quota nacional.

Para quebrar estes máximos, em 2017 são necessárias «iniciativas mais arrojadas e inovadoras» e a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) revelou-se o «palco ideal para apresentar os novos projetos e promover a região no mercado interno».

As perspetivas para os próximos meses são «positivas e com tendência de crescimento», sobretudo para mercados como o alemão, holandês, irlandês e francês, este último em franca ascensão.

A RTA tem vindo a fortalecer a aposta em nichos apetecíveis a estes emissores, como o turismo de natureza, cultural e desportivo, e também em disponibilizar ferramentas digitais e aplicações móveis para atrair visitantes.

«O que nos diferencia são as pessoas e a sua capacidade de saber receber quem nos visita. Podemos ter dificuldades de competição com outros destinos, mas, em termos de confiança, segurança e relações humanas, o Algarve é imparável e imbatível», defendeu Desidério Silva.

O stand algarvio contou com a presença dos 16 municípios e de 16 unidades hoteleiras e agentes turísticos. Cada concelho teve autonomia para apresentar a sua programação, divulgação e iniciativas.

Projeto «Algarve 360º»

O «Algarve 360º» foi apresentado como uma «experiência imersiva no Algarve» onde o público é convidado a descobrir «a diversidade da oferta turística e beleza paisagística», através de sete vídeos de realidade virtual que explicam os vários atrativos e fatores de diferenciação: sol e mar, golfe, turismo ativo, gastronomia e vinhos, turismo náutico e um vídeo genérico.

Aplicação «Roteiro Cultural»

Apresentada pela primeira vez na Bolsa de Turismo de Lisboa, a aplicação (app) «Roteiro Cultural» convida a conhecer o património através de diversos itinerários em plataformas de dispositivos móveis. Basta fazer o download e navegar. As pesquisas podem ser filtradas conforme o tipo de interesses: museus, monumentos, igrejas, sítios arqueológicos, ou então, por localidades. De acesso gratuito, está disponível em português, inglês e espanhol.

Cycling & Walking Algarve

A Região de Turismo do Algarve (RTA) ambiciona ser uma referência num nicho muito procurado: os passeios a pé ou em bicicleta. Em breve, será publicado o «Guia de percursos de ciclismo de estrada» e, em paralelo, está a ser levada a cabo uma ação de capacitação destinada às unidades de alojamento que queiram especializar-se no acolhimento a estas vertentes. «Em breve teremos uma reunião com o Turismo de Portugal, na qual faremos a avaliação de um ano de trabalho, a 29 de março», adiantou Desidério Silva.

Algarve Nature Week

A terceira edição deste evento promotor do turismo de natureza, atividades ao ar livre e unidades de alojamento, realiza-se de 5 a 14 de maio, no sítio das Quatro Águas, em Tavira. São esperados «ainda mais visitantes e empresas participantes» do que nas edições anteriores.

Perfil do Turista que visita o Algarve

Em breve será divulgado um estudo elaborado pela Universidade do Algarve. Terá como base inquéritos a 4205 pessoas, para definir o perfil, quer do turista tradicional, quer do turista residencial e qual o nível de satisfação, o que acha da relação qualidade/preço da região e se pondera regressar, entre outros dados relevantes.

Candidatura «Lugares de Globalização»

Valorizar «o legado do Infante D. Henrique em municípios como Vila do Bispo, Aljezur, Lagos, Monchique e Silves» é um dos objetivos de uma nova candidatura a apresentar à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Apostas de Albufeira

Este ano, Albufeira aposta no entretenimento, desporto e oferta cultural. O presidente da Câmara Municipal Carlos Silva e Sousa anunciou, entre outros eventos, a realização do festival Al-Buhera, em julho, com as presenças de Matias Damásio (dia 26), Miguel Araújo (dia 27), Resistência (28), Jimmy Marley (dia 29) e os portugueses HMB (dia 30). O Dia do Município, 20 de agosto, será comemorado com um concerto da fadista Ana Moura.

Festival do Marisco de Olhão

A próxima edição do Festival do Marisco de Olhão, a decorrer entre 10 e 15 de agosto, no Jardim do Pescador Olhanense, também foi revelado em Lisboa. O cantor romântico Tony Carreira abre o evento no dia 10 de agosto, seguindo-se a atuação de Richie Campbell, no dia 11, e da banda DAMA, no dia 12. No domingo, 13 de agosto, o palco fica reservado para o cantor algarvio Diogo Piçarra que convida Jimmy P, seguindo-se Nelson Freitas, no dia 14. O último dia, 15 de agosto, encerra o cartaz com um concerto pelo cantor brasileiro Seu Jorge.

Loulé apresenta Festival MED

Hugo Nunes, vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, sublinhou que 2017 verá a maior edição do festival MED, com 20 nacionalidades de músicos, 75 bandas e mais horas de música. «Vai ainda mais longe na diversidade de sons, estilos, pessoas e diversão». O evento decorre na zona histórica da cidade, nos dias 28 e 29 de junho e 1 e 2 de julho. Para já, estão confirmados músicos como Bnegão (Brasil), Ana Moura, Akua Naru (EUA), Fábia Rebordão, Marta Ren, Rachid Tahu (Argélia), Throes + The Machine (Portugal/Angola), Rodrigo Leão, Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Benin), Canzoniere Grecanico Salentino (Itália) e Mayra Andrade (Cabo Verde).

São Brás de Alportel destaca Feira da Serra

Vítor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, apresentou a 26ª edição da Feira da Serra que, este ano, passará de três para quatro dias, de 27 a 30 julho, dando especial atenção aos vinhos produzidos no Algarve.

Programa «365 Algarve» faz sucesso

O programa de animação cultural na época baixa contou com 34347 espetadores até fevereiro deste ano, sendo que o processo de candidatura para a segunda fase, que decorrerá de outubro de 2017 a maio de 2018, já está aberto.