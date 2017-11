Algarve já tem Mapa Vitivinícola

Juntando as datas do São Martinho e do Dia Europeu do Enoturismo – 11 e 12 de novembro, respetivamente a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), em parceria com a PlotBiz, realizou um evento de degustação de vinhos e iguarias regionais, no qual apresentou novos projetos para a promoção da Região Vitivinícola do Algarve.

Num crescendo cada vez mais acentuado de visitantes ao Algarve, torna-se necessário estar dotado de ferramentas que facilitem os agentes económicos e operadores turísticos a aceder e contactar os mais de 30 produtores algarvios a operar na região.

O objetivo passa por conseguir não só visitar as adegas e respetivas vinhas, como usufruir dos serviços associados (loja, restauração, entre outros) que vão sendo também uma aposta maior dos produtores, que desta forma rentabilizam os seus negócios e respetivos espaços, pois boa parte deles têm excelentes condições para a receção de eventos, turistas ou grupos locais.

Neste sentido, a CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve, está a finalizar a edição e publicação de um mapa da região, no qual estão identificados e se podem encontrar todos os produtores registados, encontrando aqui, não só os contactos e a coordenadas GPS, como as respetivas valências disponíveis para os visitantes.

Através de mecanismos simples como a introdução de QR codes para cada ficha de produtor, o seu utilizador pode aceder a informação online relevante sem precisar conhecer e digitar o link respetivo.

Durante o evento de apresentação, para além da degustação de diversos Vinhos do Algarve, o presidente da CVA – Carlos Gracias, surpreendeu a plateia ao informar que «além da impressão do Mapa, irá brevemente ser lançada uma aplicação móvel (app) que permitira ao consumidor ter acesso a informação específica sobre a região, e igualmente localizar o ponto de venda, ou restaurante mais próximo, com Vinho do Algarve na prateleira ou na carta».

Os diversos produtores presentes, manifestaram o seu interesse em colaborar na divulgação dos seus serviços e ficaram agradados com a iniciativa da CVA, que possibilita aumentar a sua visibilidade, sobretudo para os que já têm uma vertente de enoturismo associada.

O Mapa da Região Vitivinícola do Algarve são desenvolvidos pela CVA em parceria com a Plotbiz, estando a equipa a ultimar os últimos detalhes para proceder à distribuição gratuita junto dos agentes económicos e do público em geral, dos cerca de 10.000 exemplares a serem produzidos até ao final do ano.