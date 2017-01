Algarve fez sucesso na FITUR em Madrid

O Algarve regressa com resultados bastante positivos da FITUR, que decorreu entre os dias 18 e 22 de janeiro, em Madrid. A presença na feira de turismo representou um saldo extremamente importante para a região que recebe por ano cerca de 850 mil dormidas do mercado espanhol.

«Reconhecemos a importância deste mercado de proximidade para os resultados turísticos da região e reforçámos a promoção do Algarve na FITUR, mostrando de uma forma atrativa e dinâmica o que de melhor o destino tem para oferecer durante todo o ano. A Associação de Municípios, a Universidade do Algarve, a Rota dos Vinhos do Algarve, a Dieta Mediterrânica e o programa «365 Algarve» fizeram do nosso stand o centro das atenções», refere Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

A edição deste ano da FITUR foi marcada pela iniciativa «¡Algarve Te Invita!», que reuniu a oferta turística da região num único espaço promocional, potenciando contatos diretos com operadores internacionais, registando-se um total de 120 reuniões profissionais. Foram recebidos 60 operadores e influenciadores de compras e ainda cerca de 50 meios de comunicação social que tiveram a oportunidade de experienciar a gastronomia e os vinhos do Algarve.

Sol e mar, turismo de natureza e gastronomia e vinhos foram os produtos turísticos mais procurados no balcão de acolhimento algarvio. Para tal contribuíram as degustações de vinhos promovidas pela Rota dos Vinhos do Algarve e ainda os showcookings realizados pela Tertúlia Algarvia. Em grande evidência esteve ainda o turismo desportivo, nomeadamente o cicloturismo e as caminhadas, e o turismo cultural, com destaque para o programa «365 Algarve».

Este ano, a FITUR, uma das maiores feiras do sector, recebeu 245 mil visitantes e contou com cerca de 125 mil profissionais de turismo.

«¡Algarve Te Invita!» realizou-se no âmbito da candidatura financiada pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, designada «Internacionalização do destino turístico Algarve em Espanha».