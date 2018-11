Algarve é um dos melhores destinos de inverno para os americanos

Numa altura em que as temperaturas baixas de inverno se começam a fazer sentir, a revista norte-americana International Living enumerou sete destinos ideais para fugir do frio e o Algarve surge como uma dessas sugestões. Aos americanos, a nossa região é apresentada como um «paraíso de inverno», que oferece um clima quente durante todo o ano e uma boa relação custo-benefício.

Entre os atributos da região, a publicação salienta também os campos de golfe, a gastronomia (com destaque para o marisco fresco e para o típico «frango da Guia»), as praias e a beleza das paisagens naturais. A facilidade em falar a língua inglesa é outro dos pontos positivos para esta revista, pois simplifica a adaptação do turista norte-americano ao destino.

A revista International Living é uma publicação mensal que se dedica à divulgação de conteúdos sobre os melhores locais do mundo para se viver, para se passar a reforma, para viajar e para investir.

Segundo Dora Coelho, diretora executiva da Associação Turismo do Algarve (ATA), agência responsável pela promoção turística externa da região, «este reconhecimento vem confirmar o interesse crescente e o peso que o Algarve está a conquistar junto do mercado norte-americano, surgindo como uma alternativa apelativa face aos destinos europeus tradicionalmente procurados por este mercado».

No presente mês de novembro, a ATA teve a oportunidade de receber no Algarve um grupo de 14 agências de viagens que operam no mercado dos Estados Unidos da América (EUA) e Canadá, a quem foram dadas a conhecer as potencialidades da região em torno da sua oferta turística diversificada e de qualidade, a possibilidade de participar em experiências diferenciadoras, entre as quais um workshop para aprender a confecionar uma cataplana, e ainda a realização de provas de degustação de vinhos do Algarve. Esta visita incluiu ainda uma forte componente social de interação entre os participantes e agentes turísticos da região (associados da ATA), como forma de incentivo ao desenvolvimento de oportunidades de negócio.

De referir que a presença de visitantes norte-americanos no Algarve tem vindo a crescer de forma significativa. De janeiro a setembro deste ano de 2018, o destino registou um aumento de 25.3% no número de hóspedes provenientes dos EUA face ao mesmo período de 2017 (alcançando em valores absolutos o número de 64700 hóspedes) e um aumento de 27,4% no que diz respeito às dormidas (contabilizando 179600 dormidas na região).

O artigo da International Living pode ser consultado aqui.