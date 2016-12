Algarve aposta em música e animação para celebrar o final de ano

Por toda a região há concertos, animação e muito fogo-de-artifício para celebrar a entrada no novo ano. Albufeira foi a primeira cidade a anunciar o cartaz da festa. Como é habitual, a Praia dos Pescadores, recebe um grande espetáculo, desta vez com a cantora Aurea, marcado para as 22h30. À meia-noite, haverá fogo-de-artifício, inclusive a partir da praia da Oura. Logo depois, o palco fica por conta dos D.A.M.A. Outro evento atrativo no concelho, é a recriação histórica «Paderne Medieval», a decorrer de 29 de dezembro a 1 de janeiro.

No concelho de Silves, a animação será em Armação de Pêra com o Duo Sax a animar a Praia dos Pescadores, a partir das 22h30. À meia-noite haverá um espetáculo pirotécnico que deverá iluminar a baía durante 15 minutos. Depois da pausa para os brindes, os Quinta do Bill retomam o palco para mais música ao vivo.

Em Quarteira será o rock dos UHF a soar alto na Praça do Mar, a partir das 22h30. Depois do espetáculo de fogo-de-artifício, às 00h15, as boas vibrações continuam com a banda de tributo a Bob Marley e The Wailers, os Quem é o Bob?.

Em Faro, o ano novo celebra-se mais uma vez no Jardim Manuel Bivar. O cartaz é atrativo com a banda bejense Virgem Suta e animação pela noite fora com o DJ Christian F.

A banda de rock algarvia Íris fica responsável por animar a passagem de ano, a partir das 23h30, no Jardim Pescador Olhanense, em Olhão.

Em Tavira a chegada de 2017 celebra-se a partir das 22h00, na Praça da República, com a companhia da banda Função Públika e um espetáculo piromusical.

Em Monte Gordo, o último anoitecer de 2016 começa com a banda Duo Reflexo, e a partir da meia-noite, logo depois do fogo-de-artifício, segue-se a atuação da dupla Anjos.

Em Vila Real de Santo António, a Praça Marquês de Pombal, é o local escolhido para um animado baile com o artista Zé Aníbal, a partir das 22h30.

Lagos encerra o ano com chave de ouro. A festa promete durar até de manhã, com milhares de fãs a rumarem à cidade dos Descobrimentos para o concerto da mítica banda portuguesa Xutos & Pontapés, a partir das 22h30. Logo depois, DJ Monchike sobe ao palco da Praça do Infante.

Portimão vai ter três polos de animação. A festa popular será na antiga lota, junto ao Arade, onde tocará a banda de música brasileira Pau D’Arara, a partir das 23h00. Quando tocarem as 12 badaladas haverá fogo-de-artifício na Praia da Rocha e zonas ribeirinhas de Portimão e Alvor.

A hotelaria também preparou pacotes especiais de fim de ano para todos os gostos e bolsas, que deverão atrair muitas pessoas ao Algarve por estes dias festivos.