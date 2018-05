Algarsafe’18 esgota Portimão Arena

Uma centena de entidades públicas e privadas, prestadores de serviços e bens participam na Algarsafe – Feira Internacional de Proteção Civil e Socorro de Portimão, que começa esta quinta-feira até sábado, entre 24 e 26 de maio, no Portimão Arena e Parque de Feiras e Exposições.

São quatro mil metros quadrados de área de exposição no interior e oito mil no espaço exterior destinada apenas a mostras relacionadas com a área da proteção civil e segurança.

Estão previstas demonstrações práticas de veículos e equipamentos de proteção civil e socorro, exercícios e workshops para operacionais, ações de sensibilização e informação pública, exposição estática de meios e recursos dos agentes de Proteção Civil e uma plastron de capacidades das forças e serviços.

«Com inúmeras atividades, iniciativas e sessões de cariz pedagógico e de sensibilização agendadas, a Algarsafe pretende ser um espaço de dinamização multidisciplinar, com uma vasta oferta comercial e institucional na área da segurança (safety & security), apresentando aos visitantes uma perspetiva global e integrada desta importante vertente estratégica do país», explica a Câmara Municipal de Portimão, que em conjunto com os Bombeiros de Portimão organiza o evento.

Em paralelo, decorrerão ainda exposições estáticas de meios e recursos dos Agentes de Proteção Civil (APC) e Entidades Cooperantes, bem como um conjunto de ações de caráter técnico e pedagógico, como workshops, seminários, cursos de curta duração e outros painéis alusivos ao tema da Feira Internacional.

Na programação destaca-se uma ação de utilização de drones em missões de segurança e proteção civil, que levará até Portimão, palestrantes de referência nacional e internacional, que irão partilhar experiências portuguesas consolidadas com a de outros países, como a Itália e a Dinamarca.