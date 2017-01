Alfarrabista Simões oferece todos os livros no próximo sábado

A ex-Livraria Simões, na Rua do Alportel, 86, em Faro, foi até há pouco tempo um espaço emblemático para todos os amantes de livros, mas, infelizmente faliu em 2015. Ficou assim abandonado um espólio notável de quase 500 mil livros para oferta.

«Sucede que o atual proprietário do espaço em causa tem demonstrado todo o interesse em ofertar estes livros e disponibilizou-se para articular com Associação de Valorização do Património Cultural e Ambiental de Olhão (APOS) uma oportunidade para o fazer.

Assim, a APOS «irá abrir as portas deste espaço no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, entre as 10 e as 12h30, para qualquer pessoa que queira lá escolher e levar os livros que quiser de forma totalmente gratuita», informação que o «barlavento» confirmou junto do responsável Vitor Matias.

«Apareçam! Recomendamos que levem uma lanterna porque este espaço não tem atualmente eletricidade e existem locais com livros mas sem luz», recomenda a APOS.

Foto: cortesia «Voz do Algarve» ao «barlavento».