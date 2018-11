Aldeia da Cortelha volta a montar o «Presépio em Cortiça»

Os habitantes da Cortelha estão mais uma vez a preparar a construção e montagem do seu tradicional e genuíno «Presépio em Cortiça» que irá estar exposto ao público no largo da Associação dos Amigos da Cortelha.

A tradição de construir deste presépio iniciou-se em 2004 para que a aldeia fosse representada na iniciativa «Presépios nas Aldeias do Algarve», tendo arrecadado nesse mesmo ano o prémio de «Melhor Presépio das Aldeias do Algarve». Desde aí, a população tem levado a cabo esta atracção como forma de comemorar a época natalícia na aldeia, trazendo mais visitantes ao interior do concelho de Loulé.

O presépio desta aldeia da freguesia de Salir pretende espelhar o contexto global do significado do Natal, desde o caminho a percorrer pelos reis magos, até à cabana onde tradicionalmente se atribuí o nascimento de Jesus, passando pelo enquadramento do mesmo no meio rural. Será assim possível apreciar várias figuras em tamanho real, nomeadamente os reis magos nos seus camelos, assim como um burro e uma vaca.

Para a construção do Presépio da Cortelha a população utilizou materiais oriundos da Serra do Caldeirão, nomeadamente a cortiça. Sendo esta a principal fonte de rendimento dos habitantes da aldeia, a cortiça desempenha neste presépio algo muito mais importante do que simples matéria-prima: transporta a alma das gentes da Cortelha.

A inauguração do Presépio da Cortelha será realizada no dia 15 de Dezembro, integrada na Festa de Natal dedicada às crianças da Escola Primária da Cortelha e do grupo de catequese local.