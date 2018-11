Alcoutim aposta na criação de novas habitações

O Município de Alcoutim vai avançar com a construção de um edifício habitacional com cinco fogos, na sede de concelho. O projeto de execução foi aprovado esta quarta-feira, 28 de novembro, em reunião do executivo, e visa a reconversão do antigo edifício dos CTT, pertença do município, situado na Rua D. Sancho II.

O edifício térreo é constituído por seis divisões e logradouro, com uma área coberta de 191 metros quadrados e uma área descoberta de 171 metros quadrados, num total de 392 metros quadrados.

Situado junto ao castelo, numa zona privilegiada da vila, o antigo edifício dos CTT apresenta um elevado grau de degradação, pelo que a opção da autarquia passa pela sua demolição integral, sendo que o novo espaço que surgirá irá obedecer ao seu traçado original, bem como ao tipo de revestimentos, proporções estruturais e estéticas.

Ali vai nascer um edifício multifamiliar com cinco fogos habitacionais, quatro de tipologia T2, divididos por dois pisos com entrada pela Rua D. Sancho II, e um fogo de tipologia T0, com um único piso e entrada pela rua junto ao castelo e acessível a pessoas com mobilidade reduzida.

O preço base da empreitada cifra-se em 464945.65 euros, e tem um prazo de execução de 24 meses.

Osvaldo Gomes, presidente da Câmara Municipal de Alcoutim refere que se trata «de mais uma medida para fixar os jovens e para resolver problemas de habitação já que a falta desta, para venda ou arrendamento, e os elevados preços das poucas existentes, constitui um dos entraves à fixação das camadas mais jovens da população».

A autarquia também vai avançar com um loteamento na aldeia de Martim Longo. A operação de loteamento tem como objetivo a implementação de um conjunto de 26 lotes, exclusivamente para uso habitacional, junto à 2.ª Fase da Avenida de Acesso à Escola Básica Integrada de Martim Longo.

O terreno a intervencionar tem uma área total de 20 mil metros quadrados. Toda a zona residencial enquadra um conjunto de zonas verdes com espécies endógenas, com uma área total de aproximadamente 3180 metros quadrados e espaço infantil, com posterior implantação do respetivo equipamento.

Esta empreitada tem um preço base de 1061760.40 euros e um prazo de execução de 12 meses.