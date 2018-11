Albufeira discutiu o voluntariado jovem

«Jovens Voluntários: Cidadania Ativa com Futuro?» foi o tema eleito para esta edição que, à semelhança dos anos anteriores, visou contribuir para a reflexão em torno do papel dos Bancos Locais de Voluntariado, permitir a troca de experiências e boas práticas e partilhar algumas das preocupações e dificuldades que estas estruturas enfrentam no dia-a-dia para desenvolver o seu trabalho, tentando identificar possíveis soluções.

Durante a sua intervenção, Ana Pífaro, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira destacou a criação, no atual mandato, do pelouro da Cidadania e Orçamento Participativo, precisamente por considerar que «é fundamental colocar os cidadãos a participar na vida ativa do concelho, ressalvando que no âmbito da cidadania o voluntariado desempenha um papel fundamental».

Para facilitar o processo, a Autarquia criou o projeto «Albufeira Voluntária», que funciona como o local de encontro das instituições do concelho que necessitam de acolher voluntários.

O projeto, que funciona desde 2009, conta atualmente com «85 voluntários inscritos, na sua maioria pessoas em idade adulta, alguns dos quais já na fase sénior da vida», refere Ana Pífaro que revelou ainda que «em Albufeira tem havido muita dificuldade em cativar os jovens para o voluntariado, à exceção do episódio das cheias de 2015 em que muitos participaram ativamente na ajuda às vítimas e na recuperação das zonas mais afetadas pela intempérie; no entanto não houve a capacidade para continuar a motivá-los para a prática do voluntariado».

A vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira revelou que quando «tivemos que decidir o tema do Encontro considerámos que o voluntariado jovem seria uma temática bastante oportuna», acrescentando que «Albufeira é um município com uma população jovem, por isso tenho grande expectativa em sair deste encontro com uma ideia mais clara acerca das nossas dificuldades e o que é necessário fazer para melhorar».

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, mostrou-se muito satisfeito pela imensa presença de jovens na sala, tendo referido que normalmente, «quando se fala em voluntariado associa-se sempre a situações de carência social e económica ou a catástrofes em que é urgente prestar ajuda a quem mais precisa, e realmente é uma vertente fundamental e bastante gratificante, mas não é a única». O autarca sublinhou que «é muito importante envolver os jovens nas associações de estudantes, nos clubes desportivos e nas associações culturais, uma forma interessante de os motivar para a prática do voluntariado».

José Carlos Rolo reiterou que Albufeira é uma cidade com um movimento associativo muito forte, e aproveitou também para lançar o repto ao governo – que dê mais incentivos ao voluntariado. Inês Soares, presente em representação do vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Grilo, recordou que o evento surgiu em 2015, quando Lisboa foi eleita «Capital Europeia do Voluntariado», como um desafio interno do município que acabou por ter uma enorme capacidade mobilizadora ao nível da sociedade civil para a prática do voluntariado.

A responsável apresentou um balanço bastante positivo das edições anteriores, tendo desafiado os municípios presentes a acolherem a 5ª edição.

Ana Umbelino, vereadora da Câmara Municipal de Torres Vedras, referiu que «o voluntariado transporta sempre um desejo de mudança, contribuindo para que todos possam viver melhor, pelo que temos de criar as condições, os mecanismos e os instrumentos para que nos diferentes territórios os jovens possam participar civicamente na mudança das suas comunidades por via do voluntariado».

Eugénio Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV), que já em Maio de 2017 tinha estado presente no I Encontro de Voluntariado de Albufeira, destacou a vivacidade dos participantes e disse estar muito satisfeito com as intervenções dos jovens que qualificou de «muito pertinentes e bem colocadas».

O presidente do CPV considerou ser «normal ouvir dizer que temos que preparar o futuro, mas os jovens não são o futuro – eles já são o presente e têm que fazer parte da solução dos problemas que o mundo atravessa».

Eugénio Fonseca concluiu, referindo que «em termos profissionais, hoje em dia, nem sempre conseguimos fazer aquilo que queremos e o voluntariado dá-nos a possibilidade de fazer aquilo que queremos e que gostamos mais».

O encontro terminou com um desafio lançado pela vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Ana Pífaro: «digam o que pretendem que a autarquia faça por vós e o que esperam e estão disponíveis para fazer pela cidade em que vivem».