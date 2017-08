Albufeira celebra Dia do Município com apresentação do cartaz de fim de ano

O Dia do Município de Albufeira é celebrado no próximo domingo, 20 de agosto, data que assinala a entrega do Foral a Albufeira pelo rei D. Manuel I, em 1540, com diferentes iniciativas, das quais se destaca a apresentação do programa de fim de ano.

No feriado municipal, as comemorações iniciam-se com o hastear da Bandeira, às 9h30, no edifício dos Paços do Concelho, seguindo-se, às 10h30, a inauguração do Moinho do Cerro do Malpique, às 12h00, e uma visita à obra de beneficiação do Parque Verde Urbano, na entrada principal da cidade. Às 18h00, será apresentado o programa de fim de ano 2017/2018, no Hotel Alísios. Ao final da noite haverá um concerto de Ana Moura, na Praça dos Pescadores, às 22h30, que termina com fogo-de-artifício, às 24h00.

No entanto, há duas ações nos dias anteriores que estão integradas no programa de comemorações. Assim, na sexta-feira, dia 18, às 17h00, o Auditório Municipal será o palco da Sessão Solene da Assembleia Municipal de Albufeira, alusiva aos 40 anos de Poder Local, onde todos os deputados daquele órgão autárquico serão homenageados.

Serão atribuídas insígnias aos elementos, em grau ouro (presidentes das Assembleias) e grau prata (deputados), destacando a importância das ações que tiveram ao longo da história da Democracia naquele concelho.

A primeira Assembleia Municipal de Albufeira decorreu a 23 de janeiro de 1977 e foi presidida por José Bernardo Cabrita Correia e secretariada por Maria Teresa Silva Pardana. O grande assunto que dominou aquela primeira reunião, após a mudança de regime político, foram as diversas recomendações dirigidas à Câmara Municipal, quanto à recolha de resíduos sólidos. Desde então, a Assembleia Municipal de Albufeira contou já com 148 deputados.

Para o dia seguinte, a 19 de agosto, às 11h30, está agendada a Prova de Mar do Futebol Clube de Ferreiras, na Praia dos Pescadores.