Albufeira acolhe Encontro Intermunicipal de Voluntariado

Albufeira acolhe, nos próximos dias 22 e 23 de novembro, quinta-feira e sexta-feira respetivamente, o IV Encontro Intermunicipal de Voluntariado, sob o tema «Jovens Voluntários: Cidadania Ativa com Futuro?». Este é um evento centrado na Juventude e no seu potencial transformador da sociedade, nomeadamente através de uma cidadania ativa consubstanciada na prática do Voluntariado.

A edição de 2018, organizada em conjunto pela Confederação Portuguesa do Voluntariado e pelos municípios de Albufeira, Lisboa e Torres Vedras, vai reunir, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Albufeira e durante dois dias, diversos especialistas para refletir e trocar experiências na área do Voluntariado.

A abertura do programa, que está marcada para a próxima quinta-feira, 22 de novembro, a partir das 14h30, conta com as intervenções do presidente e da vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo e Ana Pífaro, do vereador responsável pela Educação e Direitos Sociais do Município de Lisboa, Manuel Grilo, da vereadora da Divisão de Desenvolvimento Social do Município de Torres Vedras, Ana Umbelino, e do presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, Eugénio Fonseca.

Os trabalhos arrancam às 15h15 com uma conferência inaugural que assume o mesmo título do Encontro, «Jovens Voluntários: Cidadania Ativa com Futuro?», e que fica a cargo de João Armando Gonçalves, ex-presidente do Comité Mundial do Escutismo.

A tarde do primeiro dia vai ser preenchida por mais dois painéis: «Jovens (e) voluntários: porquê?», que conta com as intervenções de Joaquim Arco, professor da Universidade do Algarve no curso de Educação Social, e Tiago Peleija, aluno da Universidade do Algarve, também do curso de Educação Social; o segundo painel, «Jovens Motivados e Saúde Mental», é da responsabilidade de Diogo Simões, do projeto Saúde Porta a Porta, da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa e Manuela Castro, do projeto «Na UAlg».

No dia 23 (sexta-feira) o programa começa pelas 9h30 com o painel «Jovens Participativos: Práticas/Exemplos» com Catarina Arrais, presidente da Associação MOJU (Movimento Juvenil de Olhão) e Sara Silva, chefe da divisão de juventude do Município de Cascais.

No segundo painel, intitulado «Jovens Cidadãos e Voluntários: que futuro?» participam como oradores Paulo Jacob, técnico do Município de Odemira, responsável pelo projeto «Mexe-te ó Jovem» e Joana Galvão, responsável da área da juventude do município de Torres Vedras.

Os Encontros Intermunicipais de Voluntariado são uma herança do programa de comemorações da iniciativa «Capital Europeia do Voluntariado Lisboa 2015». Foram lançados em 2014 pelo Centro Europeu de Voluntariado e Lisboa foi a segunda cidade europeia a ganhar este estatuto.

Os Encontros, que já vão na quarta edição, visam contribuir para a reflexão em torno do papel dos Bancos Locais de Voluntariado, permitir a troca de experiências e boas práticas e partilhar os principais constrangimentos e dificuldades que enfrentam estas estruturas, entre outros objetivos.

O evento é de entrada livre, mas sujeito a inscrição prévia, que poderá ser efetuada até à próxima terça-feira, dia 20 de Novembro, no site oficial da autarquia.