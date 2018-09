Ajuda Monchique apoia Geração Futura

Até ao final deste mês, Joana Cordeiro, coordenadora da vertente cultural e educativa da plataforma cívica Ajuda Monchique, está a dinamizar o projeto Geração Futura, «um campo de férias artístico onde as artes, o meio ambiente e a educação para a cidadania são os desafios a explorar no contexto pós-incêndio». A iniciativa tem lugar na Galeria de Santo António e é dirigida a crianças dos 5 aos 10 anos e a jovens dos 11 aos 16 anos.

É desenvolvida em parceria com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Monchique. «Trata-se de uma primeira abordagem, pois o projeto é para ter continuidade. Um dos objetivos é concorrer a fundos para que ao longo do ano letivo, possamos trazer artistas para trabalhar com estes jovens», diz. Para já «vamo trabalhar o futuro com temas que têm a ver com a permacultura, a sustentabilidade, a regeneração e transição. Convidei uma série de pessoas, todas voluntárias, de diferentes áreas do conhecimento, para darem o seu contributo. A linha narrativa parte da ideia de semear uma pequena semente, que depois temos de cuidar. Tal como cuidamos da terra, também temos de cuidar das pessoas, da família, dos amigos dos vizinhos e de toda a comunidade. E também do nosso património», explica ao «barlavento» Joana Cordeiro.

Filha de mãe monchiquense, está também a desenvolver numa parceria com o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), de Portimão, para que «os alunos universitários e os recém formados de psicologia, e até de outros cursos, possam continuar este trabalho de desenvolvimento comunitário». Com esta iniciativa, «não queremos passar ao lado dos incêndios, mas também não queremos sublinhar o dramático. As artes são uma ótima ferramenta para os miúdos expressarem os sentimentos mais escondidos e mais fortes, num espaço seguro», considera. A pedido da autarquia, a plataforma Ajuda Monchique mudou de instalações, funcionando desde segunda-feira, 27 de agosto, na Rua Serpa Pinto 70-74 (em frente à GNR) das 9 às 16 horas, durante os dias úteis. Para mais informações sobre o projeto Geração Futura está disponível o contacto 916 102 749.