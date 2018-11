Águas do Algarve inaugura DataCenter

A Águas do Algarve inaugurou o seu novo DataCenter, num projeto que envolveu um investimento a rondar os 500 mil euros. Foi também inaugurado um Disaster Recovery, que garante, em caso de eventos disruptivos significantes que originem uma falha do DataCenter, a recuperação ou continuidade da infraestrutura e sistemas informáticos que suportam as funções de negócio críticas, garantindo, no essencial, a manutenção da atividade da Empresa.

O novo DataCenter da Águas do Algarve foi inaugurado no passado dia 27 de novembro, terça-feira, em Faro, e contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.

Ao longo destes 18 anos, com a constante evolução tecnológica, melhoria de sistemas de controlo e gestão neste tipo de serviços, aos quais a empresa tem aderido, melhorado e em conjunto com alguns parceiros desenvolvido alguns sistemas, a informação armazenada e tratada tem vindo a crescer, assim como as necessidades tecnológicas têm vindo a aumentar.

A construção deste DataCenter advém da necessidade de promover a reformulação do Sistema de Telegestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, com a consequente reformulação da infraestrutura informática de suporte, e da necessidade de diminuir os riscos, aumentando a fiabilidade da operação de todo o sistema, e, por outro, da necessidade de modernizar a rede de comunicações de suporte.

Para além da transformação a operar nos Sistemas de Telegestão e Comunicações, a disponibilização de forma unificada de recursos de rede, de computação, de armazenamento, de segurança e de gestão, a necessidade de melhorar a eficiência, de racionalizar a utilização de recursos e diminuir os riscos operacionais, garantida a partir de um único local, representam também argumentos relevantes na tomada de decisão.

Desta forma, garante-se o cumprimento de princípios de disponibilidade, flexibilidade, escalabilidade e segurança na disponibilização dos serviços, bem como um maior controlo sobre os mesmos.