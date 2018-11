Água de Lagos tem «Selo de Qualidade Exemplar» para consumo humano

O município de Lagos viu a água da sua rede pública ser distinguida com o «Selo de Qualidade Exemplar» para consumo humano, no âmbito dos «Prémios dos Serviços de Águas e Resíduos» atribuídos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Estes prémios consistem num conjunto de prémios de excelência, atribuídos a entidades gestoras que se destaquem no tema selecionado, bem como em «Selos de Qualidade», atribuídos às entidades gestoras que cumprem os critérios mínimos identificados no regulamento da iniciativa.

De acordo com a ERSAR, os serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos em Portugal «têm evoluído muito positivamente nas últimas décadas. Esta evolução traduziu-se no aumento substancial da qualidade da água para consumo humano, bem como no aumento da cobertura e do acesso por parte da população aos serviços, a par da redução da poluição que as atividades humanas geram no ambiente».

Consciente da necessidade de manter aquela trajetória de melhoria, a ERSAR atribui os «Prémios dos Serviços de Águas e Resíduos» às entidades gestoras que mais se distinguem nesta área, em parceria com o jornal Água & Ambiente e com a colaboração de entidades representativas do setor, como a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), a Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), a Associação para a Gestão de Resíduos (ESGRA), a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais (APEMETA) e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO).

Com esta iniciativa, evidencia-se a existência de um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores, que têm assim oportunidade de conhecer melhor as entidades que lhes prestam os melhores serviços em diferentes áreas.

A atribuição destes prémios por parte da ERSAR visa igualmente sensibilizar as entidades gestoras multimunicipais e municipais para as questões da qualidade na conceção, execução, gestão e exploração dos sistemas.

Na edição de 2018, e no total de municípios e empresas do ramo existentes no Algarve, Lagos foi um dos 3 municípios distinguidos (assim como 4 empresas) com o selo de qualidade que atesta a excelência da sua água para consumo humano.