Água de Albufeira tem «Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano»

Os prémios atribuídos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que visam identificar, distinguir e divulgar casos portugueses de referência relativos à prestação de serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos, foram atribuídos no dia 22 de novembro, no âmbito da 13ª ExpoConferência da Água, em Lisboa, numa cerimónia em que o município de Albufeira se fez representar pela vereadora Cláudia Guedelha, responsável pelo pelouro das Águas e Saneamento.

Satisfeita por este reconhecimento, a autarca refere que «a distinção atribuída ao Município de Albufeira dá a garantia à população e aos milhares de turistas que nos visitam ao longo do ano que podem beber a água da torneira com confiança».

Refira-se que a atribuição do «Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano» comprova que foram cumpridos todos os critérios previstos pela entidade reguladora, o que significa que foram realizadas a totalidade das análises agendadas no programa de controlo da qualidade da água, e que atingiram os 99% ao nível do cumprimento dos valores paramétricos de controlo de rotina (bactérias coliformes e Escherichia coli), bem como todos os valores paramétricos de cheiro e sabor.

Reagindo a esta distinção, o presidente da autarquia, José Carlos Rolo, sublinha a importância deste reconhecimento e refere que o galardão «atesta que a água que corre nas torneiras de Albufeira é uma água de excelente qualidade e uma das melhores do País». O autarca recorda que «o prémio constitui uma forma de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Autarquia, não só no que se refere ao investimento feito ao nível da construção, renovação e modernização das infraestruturas de abastecimento de água – que no caso do nosso concelho tem que ser sobredimensionado para fazer face ao aumento exponencial da população durante a época alta – mas também no que respeita ao controlo da qualidade da água, objetivos com os quais este executivo está fortemente comprometido».

Destaque-se que o concelho de Albufeira fornece uma população residente de 40828 munícipes, número que dispara para os 85 mil de população flutuante ao longo de todo o ano e para os 400 mil durante a época alta, sendo que o volume de água fornecida atinge os 12 milhões de metros cúbicos, distribuídos ao longo de 760 quilómetros de condutas.