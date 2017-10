Abertura da Escola de Biodanza de Portugal em Almancil conta com forte adesão

Um ano após o anúncio da abertura de uma Escola de Biodanza SRT no Algarve, seguido de várias apresentações teórico praticas, Setembro marcou o arranque da primeira turma que surpreendeu a direção pela forte adesão à implementação deste projeto no Sul do país.

O crescimento do movimento no Algarve, alavancado pela abertura da Escola, permitiu a abertura de 4 novos grupos de Biodanza em apenas um ano, sendo que atualmente é possível a prática em Vila Real de Santo António, Faro/Almancil, Portimão com a participação de cerca de mais de 50 novos praticantes.

A Turma IX das Escolas de Biodanza® Sistema Rolando Toro de Portugal, com polos no Porto, em Lisboa e agora no Algarve, conta já com 21 alunos inscritos mantendo-se as inscrições abertas no primeiro ano de formação, para um ambiente de aprendizagem estimulante e que permita a cada participante o espaço e o tempo necessários para a integração dos conteúdos teóricos e práticos e da experiência vivencial.

A formação decorre no terceiro fim-de-semana de cada mês, na Quinta da Calma em Almancil, durante três anos com a participação de vários didatas nacionais e internacionais com reconhecida experiência.

A Biodanza® representa um movimento mundial em franca expansão, com vários continentes comprometidos com o objetivo de incrementar a saúde e o bem-estar, desenvolver os potenciais humanos e estimular a expressão dos afetos. Um novo paradigma que assenta no encontro, vínculo, comunicação e expressão e que promove o desenvolvimento humano, a empatia e a alegria de viver.

Portugal tem sido considerado uma referência na expansão do movimento, com agora, três polos de formação, cerca de 50 facilitadores e 2000 alunos regulares. Em Julho de 2014, o país recebeu o Congresso Europeu de Biodanza que reuniu em quatro dias mais de 600 pessoas.

Com uma abordagem multidisciplinar e um corpo teórico bastante completo, são diversos os contextos sociais que têm vindo a beneficiar da aplicação da Biodanza. Os efeitos pedagógicos, terapêuticos e sociais têm sido tão evidentes que cada vez mais pessoas procuram a Biodanza, quer do ponto de vista de desenvolvimento humano em grupos regulares, quer do ponto de vista profissional, completando as suas carreiras – professores, enfermeiros, médicos, terapeutas, psicólogos, empresários – ou iniciando uma nova carreira, a de facilitador de Biodanza.

O percurso proposto tem por objetivo facilitar a tomada de decisão individual com impacto em três dimensões fundamentais: Pessoal – Com o reconhecimento e o desenvolvimento de novos potenciais; Profissional – Com a ampliação destes potenciais e consequentes adequações ao mercado de trabalho que beneficiará de profissionais que apreciam efetivamente qualquer atividade que estejam a desenvolver e Social – Gerando agentes de transformação social nas respetivas comunidades com valores assentes na empatia, na qualificação, no reconhecimento e valorização dos potenciais inatos de cada um e na cooperação.

Sobre a Biodanza

Conceptualmente a Biodanza define-se como um “sistema de integração afetiva, renovação orgânica e reaprendizagem das funções originárias de vida, por meio da música, do movimento e do encontro em grupo”. O paradigma filosófico fundamental da Biodanza é o Princípio Biocêntrico. Segundo este princípio, todo o universo, incluindo os seres humanos, está organizado em função da proteção e continuidade da vida. A Biodanza é, pois, um caminho de reencontro com a vida, o qual eleva a qualidade da saúde, desenvolvendo potenciais herdados geneticamente, reforçando a identidade e restabelecendo o vínculo afetivo com a própria pessoa, com o outro e com a natureza. A Biodanza é um processo e, como tal, é contínuo e progressivo, permitindo que cada um se desenvolva no seu próprio ritmo. Ou seja, cada aluno é estimulado a fazer o que lhe é possível, de forma a não criar resistências. Na Biodanza, o movimento é integrado, isto é, procura-se uma união coerente entre sentimentos, pensamentos e ações, assente na crença de que a afetividade é a mola propulsora de toda a evolução do indivíduo, desde a etapa intrauterina até a maturidade.

Qualquer assunto ou informação adicional:

Direção e Coordenação:

Irene Franco – 962520257

José Neves: 916632712

Rita Neves: 919388345

e-mail: [email protected]

Localização: Quinta da Calma, Apartado 3053 901, 8135 Almancil

Mais informações em: http://www.escolabiodanzasrt.com/ e https://biodanza.org/pt/

Inscrições: https://www.facebook.com/events/1062612337179141/