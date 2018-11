«365 Algarve» com propostas até maio

Entre outubro e maio, o 365 Algarve apresenta uma programação cultural dinâmica e de elevada qualidade que promete criar na região algarvia momentos ímpares de alegria, conhecimento e entretenimento.

A programação cultural do 365 Algarve propõe uma viagem que também se faz através dos sabores da região, e a Cataplana é a inspiração do espetáculo «CATAPLAY», uma reflexão sobre as origens deste utensílio misterioso que estreia a 9 de dezembro, em Faro.

Até maio, o «CATAPLAY» vai percorrer 10 localidades do Algarve levando a todos os maiores de 6 anos a receita de uma boa cataplana: «2 pessoas, 5 dentes de alho, 1 conflito, sonoridades várias e 1 toque pessoal». O evento termina com uma degustação de cataplana confecionada pela Tertúlia Algarvia.

A gastronomia regional e do mundo é também a base para a criação artística proposta pelo programa cultural Lavrar o Mar que convida o público a visitar o Festival da Batata-doce de Aljezur e a participar num Baile Culinário, em que as múltiplas qualidades deste tubérculo brilham em receitas originárias de lugares tão exóticos e distintos como a Eritreia, Moçambique, Norte de África, Marrocos e Índia.

Este dancing gastronómico propõe fundir sons e sabores num só espaço, em que a comida dança pelas mesas para que o baile comece. O palco acolhe a 29 e 30 de novembro a estreia da Orquestra Vicentina, um projeto de repertório eclético dirigido pelo co-fundador dos Terrakota, André Duarte, também conhecido por Júnior, e composto por músicos de diferentes nacionalidades – de Israel à América do Sul e Caraíbas – residentes no barlavento algarvio.

Nos dias 1 e 2 de dezembro é a orquestra «Fogo-Fogo» que acompanha o espetáculo. Criado numa Lisboa onde cabe toda a África, o projeto de Francisco Rebelo, João Gomes, Márcio Silva, Danilo Lopes da Silva e David Pessoa vibra ao som do funaná da Ilha de Santiago, em Cabo Verde, e da música de baile de festa africana.

São estes ritmos irresistíveis que se juntam aos sabores quentes e mestiços da batata-doce para dar a provar aos sentidos do público uma África diversa, plural e muito próxima do sul de Portugal.

A programação completa do 365 Algarve encontra-se disponível no site oficial e nas redes sociais do projeto.