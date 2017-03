Vitor Madeira lidera PSD de Castro Marim

Na sequência da desfiliação do Presidente do PSD/Castro Marim, José Estevens, a Comissão Política de Secção indicou Vítor Manuel Madeira, atual Vice-Presidente, como novo líder do partido.

A desfiliação e o consequente afastamento da liderança do partido do ex-Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim devem-se ao facto da Comissão Política Nacional do PSD ter homologado a recandidatura de Francisco Amaral à Câmara Municipal de Castro Marim, quando a estrutura local votou por unanimidade o nome de José Estevens para candidato àquela autarquia do Baixo Guadiana, à qual presidiu durante dezasseis anos.

Numa carta aberta dirigida a Pedro Passos Coelho, amplamente divulgada pelos órgãos de comunicação social, José Estevens apontou de modo claro e incisivo as razões pelas quais se viu obrigado a abandonar o partido de que era militante há dezassete anos, designadamente o facto dos órgãos regionais e nacionais não terem respeitado os estatutos do PSD, ignorando por completo as competências da Secção no processo da escolha dos candidatos às autarquias do concelho.

Vítor Manuel Madeira, que liderou o PSD de Castro Marim, entre 2002 e 2007, promete tudo fazer para manter a união e a coesão do partido, procurando que os castromarinenses se identifiquem, cada vez mais com os valores da social democracia e que o PSD continue a ser a maior força política no Poder Local em Castro Marim, como acontece desde 1998.