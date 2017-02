Vítor Guerreiro recandidata-se a São Brás de Alportel pelo PS

A comissão política da concelhia de São Brás de Alportel do Partido Socialista aprovou na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, por unanimidade e aclamação, a recandidatura de Vítor Guerreiro à presidência da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, que lidera desde 2013.

Vítor Guerreiro integra o executivo da Câmara Municipal desde 2002 e no último mandato encabeçou a lista vencedora do projeto Seguimos Juntos por São Brás de Alportel apresentado pelo PS/São Brás de Alportel.

Manifestou a estrutura partidária total apoio a esta candidatura por reconhecer o excelente trabalho que Vítor Guerreiro tem desenvolvido e o respeito demonstrado pelos compromissos assumidos com os são-brasenses nas últimas eleições autárquicas, acrescentando ainda que o candidato «reúne todas as condições para poder continuar o projeto de desenvolvimento do concelho, bem como ir ao encontro das expetativas de realização dos são-brasenses, porque a política de proximidade também é a nossa / sua marca».

Vítor Guerreiro agradeceu o voto de confiança depositado nele com a aprovação desta recandidatura, assumindo que tem sido uma honra poder trabalhar e defender São Brás de Alportel e os são-brasenses e que aceita, com humildade e responsabilidade acrescida, a oportunidade de poder encabeçar uma candidatura que tem todas as condições para continuar a realizar um bom trabalho em prol de todos/as. Acrescentou que continuará a defender a promoção da qualidade de vida dos são-brasenses e a potenciar os recursos do concelho.