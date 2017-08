Vítor Guerreiro inaugura sede de candidatura em São Brás

A sede da candidatura «Seguimos Juntos por São Brás de Alportel, com Experiência e Responsabilidade», na Avenida da Liberdade, foi inaugurada no sábado, 12 de agosto, com a participação de duas centenas de militantes e simpatizantes do Partido Socialista (PS), conforme contabilizou aquela força política. Durante a cerimónia foram apresentados a mandatária da candidatura Nídia Amaro e os mandatários para três causas. Assim, Alejandro Barcia será a cara da integração da comunidade estrangeira, Marisa Teixeira da causa animal e Carlos Santos da inclusão de pessoas com deficiência.

João Rosa, 46 anos, candidato à Junta de Freguesia de São Brás de Alportel pelo PS referiu que conhece bem «os são-brasenses através da sua vida associativa e social e que espera poder contribuir ativamente para o futuro do concelho, dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo seu antecessor David Gonçalves», agora candidato na lista do executivo da Câmara Municipal.

Por seu lado, Ulisses Brito, 53 anos, candidato à presidência da Assembleia Municipal deu relevo à importância da manutenção desta equipa para continuar o trabalho meritório que tem vindo a ser desenvolvido. Já Vítor Guerreiro, 47 anos, candidato a presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel assinalou a forte determinação com que parte para a campanha política que se avizinha, com confiança no trabalho desenvolvido «com a certeza que o executivo cumpriu as promessas que tinha feito há quatro anos». Na sua opinião, a lista candidata «é muito forte. São mais de 70 pessoas que representam a sociedade são-brasense».