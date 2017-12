Vitor Guerreiro eleito membro da mesa do conselho da Associação Nacional de Municípios Portugueses

O município de São Brás de Alportel esteve presente no 23.º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses que decorreu em Portimão, no passado sábado, 9 de dezembro, representado pelo presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro e pelos vereadores Acácio Martins, David Gonçalves e Marlene Guerreiro, pelo presidente da Assembleia Municipal, Ulisses de Brito e pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, João Rosa.

O Congresso é o órgão máximo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). Nesta 23ª edição, a descentralização administrativa, a transferência de competências para as autarquias locais e as entidades intermunicipais foram os principais temas em foco.

O edil são-brasense Vitor Guerreiro, que desempenhou a função de vogal da Mesa do Congresso, foi eleito membro da Mesa do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

«Sou defensor da transferência de competências do Governo Central para as Autarquias Locais, pois uma gestão de proximidade é mais eficiente e serve melhor as populações. É, no entanto, fundamental que por cada nova competência que a autarquia venha a assumir, esta seja acompanhada da respetiva dotação financeira«, afirmou Vitor Guerreiro após o evento.

Em nota enviada à imprensa, o edil considera que «melhor do que ninguém somos nós, os autarcas, que conhecemos as nossas populações e o nosso território, sabemos gerir com poucos recursos e de forma muito eficiente. Estarei na primeira linha, para abraçar estes novos desafios da gestão autárquica, na certeza que estarei a defender melhor os interesses dos meus munícipes e a valorizar mais o meu concelho».

Os municípios portugueses afirmam-se empenhados na correção das assimetrias existentes em Portugal e na reflexão sobre temas fundamentais na preparação do futuro como o Quadro Comunitário de Apoio, as alterações climáticas, a adaptação aos conceitos das Cidades Inteligentes (Smart Cities) e da Gestão Inteligente.