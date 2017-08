Vítor Aleixo propõe debate eleitoral em Loulé

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Loulé para o mandato 2017-2021 «considera ser de crucial importância democrática e de fomento de uma cultura participativa a realização de debate de ideias e projetos para o Concelho de Loulé em qualquer altura e independentemente das suas circunstâncias», segundo informa em nota enviada à imprensa.

Neste âmbito, «esta candidatura encabeçada pelo nosso candidato Vítor Aleixo propõe um debate com todos os restantes três candidatos à Câmara Municipal, incluindo a Coligação PSD/CDS/MPT, a Coligação CDU e o Bloco de Esquerda. No nosso entender, os debates realizam-se com todos e sobre todas as matérias que importa às pessoas, salvaguardando políticas públicas que solucionem as suas necessidades e problemas».

«Iremos endereçar esta proposta às três candidaturas acima mencionadas, bem como aos órgãos de comunicação social, que já demonstraram interesse, para que os mesmos entre si possam articular-se para a realização deste debate eleitoral para as autárquicas 2017 no concelho de Loulé», lê-se ainda na nota, que não adianta, porém, nenhuma data para a troca de ideias e argumentos.