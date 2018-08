Touradas em Albufeira na mira do Bloco de Esquerda

O Bloco de Esquerda (BE) de Albufeira exigiu à Câmara Municipal local uma fiscalização relativamente a uma infração do regulamento de publicidade daquele município.

Em causa está o facto dum carro de som com publicidade sonora relativa à corrida de touros de dia 17 de agosto encontrar-se a divulgar já depois das 20 horas, sendo esta a hora limite para o efeito.

O BE Albufeira considera que a entidade promotora do evento deve ser fiscalizada pelos serviços da autarquia e eventualmente ser-lhe aplicada uma sanção conforme previsto no regulamento municipal.

O mesmo movimento político exige ainda que o executivo liderado por José Carlos Rolo analise a publicidade gráfica feita pela praça de touros de Albufeira dada esta apresentar incentivos com preços especiais para menores de 12 anos quando a lei prevê que é expressamente vedado o acesso de menores de 3 anos a espetáculos tauromáquicos e a Inspeção-geral das Atividades Culturais (IGAC) não recomenda tais práticas.