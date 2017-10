Tomada de posse dos órgãos municipais em Vila do Bispo marcada para 19 outubro

O ato solene da instalação do executivo municipal que vai gerir os destinos de Vila do Bispo até 2021 está marcada para o próximo dia 19 de outubro, pelas 11h30, no auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo.

O novo executivo será liderado por Adelino Soares, que cumpre assim o seu terceiro mandato consecutivo como presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

No decorrer da cerimónia serão, ainda, empossados os membros da Assembleia Municipal de Vila do Bispo, também eleitos nas autárquicas do passado dia 1 de outubro. Depois realizar-se-á a primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal.

Recorde-se que as eleições decorreram no passado dia 1 de outubro, tendo o Partido Socialista (PS) conquistado 4 mandatos e a coligação PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM apenas 1. Foram eleitos para a Câmara Municipal: Adelino Augusto da Rocha Soares, Rute Maria Dias Maia Nunes da Silva, Fernando José da Cintra Santana e Armindo Paulo Leal Vicente pelo PS e Afonso Santos Fernandes Nascimento pela coligação PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.

Para a Assembleia Municipal, o PS conquistou 9 mandatos, a coligação PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM 4 mandatos e o Bloco de Esquerda 2 mandatos. Foram eleitos (pela ordem da sua eleição) Ana Bela da Conceição Martins (PS), António José Furtado Batista (PS), Nuno Miguel Drummond Borges Oliveira Amado (coligação PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM), Gilberto Marques Sousa Furtado (PS), David Miguel de Almeida Correia (B.E.), Anabela Dias Pereira (PS), Fernando António da Silva Gonçalves (coligação PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM), José Luís Barata Mateus (PS), Carlos Manuel Leal dos Santos (PS), Rafaela Leal da Costa (coligação PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM), Anabela de Sá Franco (PS), Rui Fernando Diogo Carriço (B.E.), Paulo Alexandre Esteves Silva Boto (PS), Maria José dos Santos Correia Lourenço (coligação PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM) e Emanuel dos Ramos Mariano (PS).

Toda a população está convidada a assistir a este ato solene.