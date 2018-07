A Assembleia Municipal de Portimão (AMP) leva efeito a 5ª sessão extraordinária, na sexta-feira, dia 27 de julho, às 21h00, tendo como ponto de ordem, discutir e votar a petição apresentada para que as sessões/reuniões tenham transmissão em direto via internet (streaming) em tempo real.

No mesmo dia, às 22h30, terá lugar a 6ª sessão extraordinária da AMP, tendo a ordem de trabalhos como objetivo discutir e votar a petição para a criação de um Parque Verde e uma via de acesso, no terreno onde esteve prevista a criação do Complexo Desportivo de Portimão.