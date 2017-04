Socialista Vítor Aleixo confirmado como candidato à Câmara de Loulé

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista (PS) de Loulé reuniu-se na sexta- -feira, 31 de março e elegeu Vítor Aleixo como candidato à presidência da Câmara Municipal de Loulé nas próximas eleições autárquicas, marcadas para 1 de outubro. Carlos Costa, presidente da concelhia destacou o «fortíssimo apoio ao agora recandidato» na reunião aberta a todos os autarcas eleitos pelo PS, militantes, amigos e simpatizantes. Entre as figuras de maior relevo na família socialista participaram nesta reunião Pedro Nuno Santos, em representação do secretário-geral do PS, António Costa, e António Eusébio, presidente da Federação do PS do Algarve e deputado.

«Renovar a confiança e continuar a servir as pessoas na liderança da autarquia louletana, durante o próximo mandato autárquico, são as ambições de Vítor Aleixo que alicerça a recandidatura em três importantes fatores», lê-se na nota de imprensa. O primeiro argumento toca na questão da «superação duma herança difícil, deixada em 2013 pelo anterior executivo, onde em apenas três anos de trabalho foi possível, ao executivo socialista liderado por Vítor Aleixo, estancar a degradação crescente dos serviços públicos e iniciar uma nova trajetória de regresso à normalidade», referiu a concelhia.

O segundo fator apontado é «o momento presente, que faz hoje do concelho de Loulé, passados quase quatro anos, um território mais atrativo para os investidores e, cada vez, com mais e melhores condições para viver e trabalhar, tal como prometido em campanha em 2013», asseguram os socialistas. A terceira premissa é a de «um compromisso para o futuro alicerçado num contínuo aprofundamento da relação de proximidade do cidadão com o poder autárquico, colhendo ensinamentos, para continuar a trabalhar para uma comunidade vibrante, culta e aberta ao futuro, com uma economia sustentável capaz de gerar bem-estar e realização para o maior número possível dos nossos concidadãos», concluem.