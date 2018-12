São Brás de Alportel aprova orçamento de quase 13 milhões de euros

A proposta de Orçamento Municipal de São Brás de Alportel para 2019 apresentada pelo executivo liderado por Vitor Guerreiro foi aprovada por maioria, esta segunda-feira, 3 de dezembro, pela Assembleia Municipal. O Orçamento Municipal foi aprovado com os votos a favor da bancada do PS e a abstenção dos membros eleitos pelos pela CDU, PPD/PSD e CDS PP.

Alcançando um valor de 12948220 euros, o orçamento municipal agora aprovado reflete a continuidade na concretização do projeto autárquico que mereceu a confiança dos eleitores da vila algarvia para o mandato 2017-2021, traçando novas metas para o futuro.

Uma grande fatia do investimento de capital do orçamento aprovado vai para a continuidade da grande aposta na renovação urbana, eixo estruturante de desenvolvimento e preponderante para a promoção da qualidade de vida e da atratividade do território.

Vitor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel revela que existe «a ambição de potenciar o desenvolvimento do concelho, sempre com a solidariedade e qualidade de vida dos munícipes no centro das decisões».

Tendo como princípio base a gestão equilibrada e rigorosa, assente num cuidado planeamento dos investimentos para a execução da estratégia de desenvolvimento do município, o orçamento revela o esforço da autarquia na gestão das oportunidades do Quadro Comunitário em curso, para alcançar a melhor rentabilização possível dos recursos.

O cariz participativo é outro princípio fundamental deste Orçamento. Tem por base a participação ativa da comunidade e contempla, para a sua execução, 70 mil euros para executar o projeto mais votado de entre as propostas que foram apresentadas e selecionadas, sendo o resultado da votação apresentado muito brevemente.