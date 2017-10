Rui André saúda «maturidade democrática» dos monchiquenses

Rui André é o grande vencedor das autárquicas em Monchique, com 1517 votos (43,50 por cento do total).

«É uma grande satisfação, acima de tudo por poder concluir um trabalho iniciado há oito anos e que agora vai entrar numa fase fundamental, de execução física do plano. Fico muito feliz por as pessoas entenderem esta estratégia», disse ao «barlavento».

«As gentes de Monchique demonstraram grande maturidade democrática e acorreram às urnas para nos darem, uma vez mais, a vitória», sublinhou.

O autarca fez questão de felicitar os candidatos adversários. «Devo aproveitar esta oportunidade para os desafiar a participar mais, com ideias e com uma intervenção salutar para em conjunto podermos melhora ainda mais o nosso concelho».

Para este novo mandato, «temos 40 obras para lançar. Há muita coisa que já poderíamos ter avançado, mas preferimos não avançar agora, tão próximo das eleições para não cair naquele ridículo de estar a fazer tudo à pressa. Vamos, com naturalidade, continuar com a nossa maneira de trabalhar, de forma ordeira e honesta, tal como temos vindo a fazer até aqui, sempre procurando a diferença para com o resto do país e do Algarve, com propostas inovadoras e criativas aos mais diferentes níveis. É isso que marca um pouco a minha ação e quero continuar esse trabalho», concluiu.

Em Monchique estão inscritos 4840 votantes, sendo que foram às urnas 3487 eleitores (72,05 por cento).

O PS conseguiu 1.306 votos (37,45 por cento), o movimento Cidadãos por Monchique (CPM) teve 397 votos (11,39 por cento), a coligação PCP-PEV 142 votos (4,07 por cento).

Há a registar 60 votos brancos (1,72 por cento) e 65 nulos (1,86 por cento).