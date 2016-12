PSD/Faro diz que Â«valeu a pena a indignaÃ§Ã£oÂ» no caso da ambulÃ¢ncia do INEM

O Partido Social-democrata (PSD) de Faro assinala o retrocesso do governo na decisão de parar a única viatura INEM do concelho em horário noturno, em nota enviada hoje às redações.

Esta força política lembra que «foi alertada para os graves problemas que se verificam no INEM, em particular para as acusações de funcionários de que a ambulância sediada no Hospital de Faro – e única no concelho – estaria parada durante 20 dias em Dezembro, em face da transferência de 13 funcionários do INEM para Olhão, o que impossibilita a prestação desse importante serviço de socorro durante a noite».

Ora, «esta situação era particularmente atentatória do direito à saúde dos farenses e, por isso, quer os Deputados do PSD na Assembleia da República, em particular o Deputado eleito por Faro, Cristóvão Norte, quer a Câmara Municipal através do seu presidente, Rogério Bacalhau, estiveram na linha da frente no combate a esta medida», sublinha o documento.

No entanto, a solução «então encontrada pelo INEM não foi tranquilizadora. Tratava-se de tentar suprir as evidentes lacunas através da sobrecarga de horas extraordinárias para os profissionais. Uma solução imediatamente contestada e denunciada pelos agentes políticos do PSD, que a consideraram lesiva das legítimas expectativas dos profissionais do INEM e dos cidadãos de Faro. O INEM anunciou agora a retificação dessa injustiça e tornou a integrar os profissionais de emergência na escala de janeiro em Faro».

Porque «fazemos política com seriedade, quando os problemas se resolvem também o assinalamos. Foi a nossa pronta intervenção, em conjunto com outros, que fez o Governo, e bem, repensar a sua posição e rever o modelo de intervenção no INEM. Um modelo que, agora, pelo menos no papel, é mais consentâneo com as necessidades de Faro e da região. Na oportunidade, o PSD Faro agradece aos trabalhadores do INEM por terem insistido em comunicar a injustiça da decisão que o Governo tomou, pois foi isso também que a permitiu reverter», conclui a nota dos social-democratas farenses.