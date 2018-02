PSD/ Olhão preocupado com a passagem de nível entre as Avenidas

A Comissão Política de Secção de Olhão do Partido Social-Democrata (PSD) enviou hoje, sexta-feira, 2 de fevereiro, um comunicado à imprensa a manifestar «preocupação com a passagem de nível entre as Avenidas».

«Depois da informação avançada pelos órgãos de comunicação social no final do mês de janeiro e após o esclarecimento do presidente da Câmara Municipal de Olhão [o socialista António Miguel Pina] acerca desta matéria, o PSD Olhão demonstra mais uma vez a sua preocupação pela atual situação de encerramento da Passagem de Nível entre as Avenidas. Após termos questionado em várias instâncias acerca desta situação, o esclarecimento sempre se baseou na suposta ilegalidade da abertura da passagem de nível que se resolveria com as obras de redução de declive na passagem por baixo do túnel, prometidas há mais de dois anos e nunca realizadas», lê-se no comunicado.

Assim, «iniciado o mês de fevereiro, nenhum avanço se verifica. Nem obras, nem reabertura da passagem, nada. Porém, há algo que sabemos que se mantém, para lá das promessas não cumpridas e da tentativa de tirar capital político da situação por parte do senhor presidente da Câmara Municipal: as dificuldades dos olhanenses. Dificuldades daqueles que, com mobilidade reduzida, com carrinhos de bebé e com dificuldades de outros tipos, não conseguem fazer as suas deslocações normais com recurso ao acesso alternativo», acusam os sociais-democratas olhanenses.

O PSD Olhão «pede verdade nesta abordagem, sinceridade na informação passada aos olhanenses, pedimos sobretudo respeito e consideração pelas gentes da nossa terra que todos os dias ali passam, naquela que é uma das artérias pedonais mais relevantes na cidade de Olhão. Não é admissível todo o atraso e toda a desconsideração que este assunto tem tido. Não é admissível que a Câmara Municipal de Olhão se refugie em promessas vagas que não são cumpridas enquanto os Olhanenses sofrem as consequências».

O PSD Olhão «continuará atento aos desenvolvimentos desta situação, fazendo por apurar a verdade dos factos junto dos Órgãos Municipais e da Infraestruturas de Portugal, cumprindo com aquele que é o nosso dever enquanto maior força da oposição – informar os olhanenses da verdade. Vamos levar Olhão a sério», conclui o documento.

Afinal, passagem de nível pedonal reabriu ao início desta tarde

O município de Olhão «congratula-se com a reabertura, ao início da tarde desta sexta-feira, da passagem de nível que separa as avenidas da República e Bernardino da Silva», em nota de imprensa enviada logo após do comunicado da oposição.

«A Infraestruturas de Portugal cumpre, assim, como era expectável, os termos do acordo firmado recentemente com a Câmara Municipal, no sentido de voltar a abrir, ainda que de forma temporária, esta passagem, tão importante para a mobilidade dos olhanenses, em condições de segurança. A autarquia reforça o seu empenho na implementação de uma solução permanente para o atravessamento pedonal da via férrea, já acordada com a Infraestruturas de Portugal, que passará por uma intervenção no túnel que permita uma circulação livre de entraves a toda a população, incluindo os peões com mobilidade reduzida», lê-se na nota da autarquia..