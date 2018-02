PSD lamenta falecimento de Carlos Silva e Sousa

O Partido Social Democrata recebeu com grande consternação a notícia do falecimento de Carlos Silva e Sousa. Expressa, assim, o seu mais sentido pesar nesta hora, em nota enviada à imprensa.

Carlos Silva e Sousa desempenhava atualmente as funções de presidente da Câmara Municipal de Albufeira, mandato que cumpria pela segunda vez, tendo, aliás, dedicado a sua vida ao serviço público. Foi vereador, presidente da Assembleia Municipal de Albufeira e deputado à Assembleia da República de 2011 a 2015. No PSD, foi presidente da Concelhia do PSD de Albufeira, vice-presidente da Distrital da região e ainda membro do Conselho Nacional.

O Partido Social Democrata relembra o seu contributo para a vida política e para a social-democracia e endereça à sua família as mais sentidas condolências nesta hora que a todos apanhou de surpresa.