PSD de VRSA que diz que «oposição bloqueia ampliação do Complexo Desportivo e criação de emprego»

A Comissão Política de Secção do Partido Social Democrata de Vila Real de Santo António (VRSA) enviou hoje uma nota de imprensa a lamentar que «o investimento e a criação de emprego na nossa terra parecem cada vez mais incomodar o Partido Socialista de VRSA que, depois da sua ruinosa gestão da Câmara Municipal, onde as ilegalidades urbanísticas foram mais do que muitas, quer agora bloquear a construção de novos equipamentos no Complexo Desportivo» da cidade.

«Contrariando o bom senso, o PS vem também votar contra a instalação de um hotel e de um polo comercial naquela zona da cidade, equipamentos que proporcionarão aos vila-realenses dezenas de novos postos de trabalho, além de garantirem ao município claras contrapartidas. Entre estas contrapartidas estão, por exemplo, o pagamento de uma renda à autarquia, a requalificação das infraestruturas desportivas municipais, bem como a construção de dois polidesportivos municipais semicobertos, balneários, bancadas e mais um polidesportivo descoberto com bancadas», argumentam os sociais-democratas.

«Compreendemos que a falta de ideias assuste o Partido Socialista, assim como certamente incomodará a toda a oposição o facto de, dentro de dias, se prever o arranque da obra de requalificação do Pavilhão Ilídio Setúbal, bem como de toda a área envolvente. Da mesma forma, está previsto, nos próximos meses, a construção de uma unidade hoteleira de gama superior no Complexo Desportivo, equipamento que, além de gerar novos empregos, permitirá atrair ainda mais estágios de atletas nacionais e internacionais», lê-se na nota.

Em contraciclo «às políticas irresponsáveis do Partido Socialista, que colocaram a autarquia de VRSA em risco de pagar indemnizações milionárias devido aos sucessivos processos urbanísticos, o executivo social-democrata sempre pugnará por encontrar as melhores soluções para o património municipal. Por essa razão, todas as benfeitorias e investimentos que vierem a ser realizados por privados, no Complexo Desportivo de VRSA, irão futuramente reverter para o município, ampliando o património municipal e proporcionado aos nossos clubes e jovens instalações dignas».

A isto chama-se «política de transparência, até porque longe vão os tempos onde os concursos públicos previam uma coisa e fazia-se outra, ou onde diversos hotéis aprovados pelo agora candidato do Partido Socialista misteriosamente passavam a apartamentos (como o caso do Parque dos Reis, que passadas duas décadas não está ainda legalizado) ou possuíam centenas de metros de área de construção a mais. Porque sabemos fazer melhor, vamos continuar a requalificar a nossa terra e iniciar dentro de dias a obra da marginal e praia de Monte Gordo, oferecendo um turismo de qualidade e gerando mais receitas para a nossa terra», defende a Comissão Política de Secção do PSD de Vila Real de Santo António.