PSD de Portimão lançou novo website

O Partido Social Democrata (PSD) de Portimão lançou esta segunda-feira, 12 de março, um novo website que pretende facilitar o acesso a conteúdos e informações sobre as propostas e trabalho da atual Comissão Política Concelhia.

O objetivo, de acordo com o presidente da estrutura Carlos Gouveia Martins é aproximar «a estrutura a todos os interessados».

O novo website do PSD de Portimão poderá ser consultado através do endereço www.psdportimao.com, e dará acesso a informações relativas às posições políticas da Comissão Política e dos autarcas portimonenses, às estruturas do partido a nível concelhio e à história do Partido Social Democrata. Existirá, ainda, um espaço de militantes, onde o visitante poderá aceder a documentação, facilitando, deste modo, a filiação no partido, refere a estrutura em nota de imprensa.

Entre as novas funcionalidades, o PSD de Portimão frisa a criação do espaço «Sugestões», dando, assim, a possibilidade de qualquer cidadão contribuir para a melhoria daquele concelho do Barlavento algarvio.

O PSD de Portimão refere que «este website é o resultado da dinâmica de proximidade que, a todos os níveis», pretende incutir na força política».

«Através da recolha e partilha de informações e de documentos de trabalho, com o apoio do Gabinete Estratégico, poderemos melhorar a qualidade e transparência do debate político», justificou Carlos Gouveia Martins. Este é, aliás, um dos primeiros passos do jovem líder para colocar em prática os objetivos que apresentou aos militantes quando se apresentou às eleições da estrutura concelhia no início de fevereiro deste ano.