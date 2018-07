PSD de Portimão aprova proposta que pede estratégia municipal de habitação

O PSD de Portimão apresentou em reunião de câmara, na quarta-feira, 18 de julho, uma proposta de acesso à Habitação no município, tendo sido aprovada por unanimidade. Para o presidente da Comissão Política Concelhia do PSD, Carlos Gouveia Martins, «urge haver uma estratégia que consiga satisfazer os munícipes e contrariar a preocupação crescente que existe relativamente à oferta disponível de imóveis, para comprar e mesmo arrendar, pela discrepância entre o valor social e o valor de mercado que anda longe de satisfazer a procura por parte dos munícipes e candidatos».

Esta «é uma preocupação premente na nossa atuação política, não esporádico, pois ainda há dias apresentamos uma proposta sobre apoio à habitação jovem que vimos infelizmente ser chumbada por todos os partidos com assento no órgão, pelo que fico orgulhoso de o PSD ser quem lidera e propõe e não um partido que anda atrás de outros ou com medo da sombra. A nossa preocupação são os portimonenses e não a sombra dos outros partidos políticos».

O vereador do PSD, Manuel Valente, refere que «as soluções habitacionais ao dispor do município são já insuficientes para a procura de habitação, tendo em conta o impacto de fenómenos como o alojamento local e a sobrevalorização do valor do parque residencial, pelo que urge delinear uma estratégia a nível do executivo municipal que garanta a sustentabilidade a médio e longo prazo no acesso à habitação no concelho».

Assim, foi deliberado diligenciar de modo a que seja efetuado um levantamento de todo o património municipal, do estado de conservação de todos os terrenos e edifícios desocupados com o objetivo de se delinear uma estratégia de intervenção.

Apuradas as necessidades globais em termos de habitação no município sejam implementadas pelo executivo os programas camarários com as soluções habitacionais que considere mais eficazes para uma política municipal de apoio à habitação, tendo naturalmente em conta os recursos materiais e financeiros disponíveis e a garantia da sustentabilidade da habitação no concelho.