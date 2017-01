PSD de Loulé diz que «agenda política oculta» do executivo PS custa 50 mil euros aos munícipes

«A escolha é entre o bem-estar das populações, o crescimento do comércio local e a agenda política oculta do ano de eleições. Adivinhe para onde foram 50 mil euros: para melhorar a vida dos louletanos ou para financiar a agenda mediática?». A questão é colocada pela comissão política do Partido Social-Democrata de Loulé, em nota enviada hoje às redações.

«No decurso do seu mandato, tem defendido sempre o que é ou não importante para o concelho, tendo em conta os recursos que existem e, após esta reflexão, manifesta a sua concordância, ou não, com as escolhas dos decisores políticos a nível autárquico. Não há dúvida que a recente exposição mediática de Loulé na RTP, nos últimos dois dias, no âmbito da Final da Taça da Liga, assim como as cerimónias que estão previstas para a celebração do 8º aniversário do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, são eventos que, por princípio, merecem a nossa concordância», lê-se na nota.

Porém, «estes eventos vão decorrer na Praça da República e também no Mercado Municipal, causando transtornos aos comerciantes locais, que ao invés de ganhar com o mediatismo, saem a perder com o condicionamento na circulação de pessoas e viaturas a que as cerimónias obrigam, nestes locais emblemáticos da cidade e com grande movimento. É esta falta de planeamento e uma agenda mediática oculta que lhe está associada que reprovamos», defende esta força da oposição.

«Loulé tem um presidente de câmara que é muito lesto em se promover publicamente, algo que, julga o próprio, lhe poderá dar muito jeito em ano de eleições. É a sua escolha, mas com custos. Neste caso, os custos associados aos eventos descritos, estimam-se em mais de 50 mil euros. Uma verba poderia fazer toda a diferença, num quadro de escolhas entre o mediatismo, a promoção política e as necessidades mais básicas dos louletanos, por exemplo, da zona das Benfarras, Maritenda e Vale Judeu».

«Escolhendo as populações, a vida de moradores e comerciantes que residem junto à Estrada Nacional 125 e que não têm saneamento básico, nem água canalizada, certamente, ficaria melhor, dado que o anterior executivo (PSD) infraestruturou toda zona, faltado apenas montar uma conduta de esgotos, ao longo da EN 125, que ligue a Maritenda a Vale Judeu. São escolhas, senhor presidente», termina a nota.