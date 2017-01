PSD de Faro acusa governo de motar «cerco político» à cidade

A Comissão Política de Secção do PSD Faro enviou uma nota às redações a manifestar «indignação pela ausência de resposta válida por parte do governo às acusações de favorecimento político às autarquias PS, que presenteou com um generoso cheque oferta por alturas do Natal, que vai permitir a estas câmaras realizarem obra nos seus depauperados municípios, em ano de eleições».

No entender dos social-democratas, «esta atitude contrasta radicalmente com o caso de Faro. Por aqui a autarquia tem feito uma gestão financeira responsável e dispõe de verbas para aplicar. A única coisa que pediu foi que o governo homologasse o Plano de Investimentos Municipal no valor de 3,46 milhões de euros, a aplicar em obras emergentes para o concelho. Nessa circunstância, Faro viu ser-lhe vedada a possibilidade de aplicar essa verba com o pretexto de os investimentos propostos não serem urgentes. Isto apesar dos firmes protestos apresentados pelo PSD e pelo Presidente da autarquia junto do primeiro-ministro», António Costa.

«Mal andou o governo, que não se dignou até hoje a responder aos apelos. E mal andou, também, o PS local e os seus líderes, que dão cobro obediente a este escândalo. A 31 de outubro, o vereador/ deputado / presidente da concelhia do PS chegou mesmo a, em plena reunião de Câmara pública, puxar dos galões para afirmar com inusitada altivez que detinha suficiente poder de influência para resolver o problema junto do Governo a contento das populações de Faro. Semelhante compromisso assumiu o presidente do PS / Algarve», argumenta o PSD de Faro.

«De lá para cá, nada soubemos destas diligências e do vereador, nem a sombra se lhe vê, tão poucas são agora as ocasiões em que dá as caras na câmara onde tem mandato. Lá diz o povo com sabedoria: presunção e água benta, cada um toma a que quer. Não contente com o triste papel a que se prestou, o PS Faro vem agora remeter-se a um ensurdecedor silêncio. Talvez não compreendam que assim, calados, estão a caucionar as escandalosas oferendas de Natal do Governo a longínquas e endividadas autarquias socialistas e, ao mesmo tempo, a tentar branquear o que já é claro para todos: o governo montou um bloqueio político em torno da autarquia farense, por meras razões de agenda eleitoral», acusa a concelhia social-democrata.

Para o PSD «o logro já tinha ficado claro, quando os vereadores socialistas se recusaram a admitir uma moção de repúdio da atitude do Governo, apresentada pelos nossos vereadores. O silêncio de hoje apenas o confirma. Em face de tudo o exposto, o PSD de Faro reitera o pedido público para que PS Faro e PS Algarve revelem aos farenses o resultado das suas diligências junto do governo – assumindo que fizeram alguma coisa e, em caso afirmativo, que alguém os ouviu. Devem fazê-lo, em nome do interesse dos farenses e do concelho que jurámos defender», conclui a nota.