PSD/Algarve lamenta «esquecimento» da região no Plano de Investimento Público para 2018

Reunida no passado sábado, dia 27 de janeiro, na cidade de Albufeira, a Comissão Política do PSD/Algarve, prosseguindo o ciclo reuniões da estrutura distrital com as respetivas estruturas locais e com os eleitos nas listas do PSD para as juntas de freguesias, assembleias municipais e câmaras municipais, discutiu diversos temas de âmbito regional e nacional.

Em nota enviada à imprensa na quarta-feira, 31 de janeiro, a Comissão Política do PSD/Algarve refere que «o destaque foi para o Município de Albufeira, local onde decorreu a reunião, nomeadamente o facto do Orçamento de Estado (OE) para 2018 não prever qualquer investimento público específico para o referido concelho. Destacando-se, neste particular, a necessidade de ser concluída a ligação direta da cidade de Albufeira à A22; a requalificação do Centro de Saúde de Albufeira; e a melhoria das condições da GNR, de modo a permitir à referida força de segurança aumentar o seu contingente durante todo o ano».

Ainda a nível regional, «de salientar, pela negativa, a renovação pelo Governo da licença para prospeção de hidrocarbonetos ao largo de Aljezur, no início do presente ano, depois de esta ter caducado. Contrariando aquela que é a vontade das populações locais e a tendência energética da economia global, em que a aposta incide na eficiência e nas energias renováveis».