PS quer conservação do Celeiro do Convento de São Francisco

Os deputados do Partido Socialista (PS), eleitos pelo círculo de Faro, Luís Graça, Ana Passos, Fernando Anastácio e João Rodrigues, estão preocupados com o Celeiro do Convento de São Francisco, em Faro.

Por esta razão questionaram se o Ministério da Cultura está a desenvolver alguma diligência, ou se tem conhecimento de procedimentos tomados pelos proprietários do Celeiro, situado na cerca daquele convento, ou pela Câmara Municipal de Faro, para conservar, valorizar e proteger aquele imóvel.

«Em causa está a necessidade de se realizar uma intervenção para proteger o Celeiro, que foi classificado como Imóvel de Interesse Público, e ficou ainda mais debilitado depois do mau tempo que se fez sentir nas últimas semanas, provocando a derrocada do telhado», alertam os deputados socialistas. Os parlamentares lembraram ainda que o Celeiro da cerca do Convento de São Francisco «foi erigido na primeira metade do século XVIII, no terreiro então denominado Horta dos Cães, que se situava entre a cerca muralhada construída em torno de Faro no século XVII e a cerca do referido convento, sendo este a única edificação civil de planta octogonal existente no Algarve».